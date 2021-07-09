В Черногории три украинки устроили откровенную фотосессию посреди дороги, их оштрафовали

Об этом сообщает издание Vijesti .



Трое девушек в возрасте от 19 до 21 года были задержаны полицией 8 июля в городе Котор после того, как они делали откровенные фотографии и снимали видео в общественном месте.

Судья принял решение оштрафовать нарушителей, поскольку "они вели себя бесстыдно в общественном месте".

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Каждая из девушек получила штраф в размере 450 евро за нарушение закона об общественном порядке.