В Черногории три украинки устроили откровенную фотосессию посреди дороги, их оштрафовали
В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию на дороге
Об этом сообщает издание Vijesti .
Трое девушек в возрасте от 19 до 21 года были задержаны полицией 8 июля в городе Котор после того, как они делали откровенные фотографии и снимали видео в общественном месте.
Судья принял решение оштрафовать нарушителей, поскольку "они вели себя бесстыдно в общественном месте".Каждая из девушек получила штраф в размере 450 евро за нарушение закона об общественном порядке.
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