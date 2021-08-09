В Черногории начался лесной пожар

Об этом сообщает НВ со ссылкой на RTCG .

Площадь возгорания быстро выросла. Пожар угрожал столицы - Подгорицы.



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Тушению мешал сильный ветер.

Мэр Подгорице Иван Вукович заявил о поджоге.

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"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горица и Любовичах, кто использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал Вукович в Twitter.