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В Черногории начался лесной пожар

9 августа, 2021 понедельник
07:41

В Черногории на возвышенности Мало-Брдо начался масштабный лесной пожар

Об этом сообщает НВ со ссылкой на RTCG .

Площадь возгорания быстро выросла. Пожар угрожал столицы - Подгорицы.

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Тушению мешал сильный ветер.

Мэр Подгорице Иван Вукович заявил о поджоге.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горица и Любовичах, кто использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал Вукович в Twitter.

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лесные пожары
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