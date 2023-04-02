В Черногории на президентских выборах победил представитель проевропейской партии

Такие данные получили по результату подсчета 100% бюллетеней.

Действующий президент Черногории Мило Джуканович проиграл выборы оппозиционному кандидату Якову Милатовичу, получившему 58,9% голосов во втором туре выборов.

В первом туре Джуканович набрал 35,37% избирателей. Милатович тогда набрал всего 28,92% голосов.

Джуканович был у власти в Черногории на протяжении 33 лет в должностях президента и премьер-министра. За время его правления страна обрела независимость в 2006 году. Также Черногорию приняли в НАТО. Однако Джуканович обвиняется в коррупции и связях с организованной преступностью.

Его оппонентом является представитель от новой проевропейской партии "Европа сейчас", бывший министр экономики Яков Милатовый. Он обещает бороться с коррупцией и усилить связь как с Евросоюзом, так и с Сербией.

Следующим шагом после избрания президента в Черногории станут внеочередные парламентские выборы. Они состоятся 11 июня.