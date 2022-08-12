В Черногории мужчина устроил стрельбу на улице. 11 погибших
В черногорском поселке Медовина возле города Цетине мужчина стрелял по прохожим. В настоящее время известно об 11 погибших
Об этом сообщает местное издание nezavisne.com.
34-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в том числе по детям. Полиция подтвердила гибель 11 человек, несколько раненых, среди них и полицейский.
Сообщают, что накануне мужчина устроил семейный конфликт, а затем вышел на улицу и начал стрельбу по прохожим.
Четверо раненых госпитализированы в местную больницу, еще двое — в клинический центр Подгорицы.
Место происшествия оцепила полиция. Среди жертв есть несовершеннолетние.
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