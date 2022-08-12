В Черногории мужчина устроил стрельбу на улице. 11 погибших

Об этом сообщает местное издание nezavisne.com.

34-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в том числе по детям. Полиция подтвердила гибель 11 человек, несколько раненых, среди них и полицейский.

Сообщают, что накануне мужчина устроил семейный конфликт, а затем вышел на улицу и начал стрельбу по прохожим.

Четверо раненых госпитализированы в местную больницу, еще двое — в клинический центр Подгорицы.

Место происшествия оцепила полиция. Среди жертв есть несовершеннолетние.

10 августа сообщали , что официанты "Руски бара" в Черногории обслуживают посетителей с буквой Z на футболках.