В Черногории государственный вещатель написал о "нападении Украины" на "ЛНР": украинское посольство требует опровержения

Утром 28 января на сайте государственной телекомпании Черногории появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?".







В новости "офицер пресс-службы "ЛНР" Александр Мазейкин" заявляет, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец Народной милиции ЛНР".



При этом издание не указывает на то, что ЛНР - это пророссийские незаконные вооруженные формирования, которые оккупировали территорию Украины.



Посольство Украины в Черногории написало требование RTCG удалить новость и публично опровергнуть ложную информацию.



"В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально поражены публикацией черногорского общественного вещателя RTCG news, узаконивающей сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", - говорится в заявлении.



В посольстве призывают удалить такую публикацию.



"Мы призываем RTCG как можно быстрее удалить эту провокационную публикацию и не допускать распространения в будущем информации, несовместимой с официальной позицией Черногории относительно территориальной целостности Украины и норм международного права. Мы призываем RTCG избегать таких безобразных ситуаций. Также требуем публично опровергать любую неправдивую информацию" - говорится в заявлении.



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