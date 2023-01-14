В Черное море вышли пять ракетных носителей. Общий залп ракет - 36 "Калибров"

Об этом пресс-служба ОК "Юг" сообщила в фейсбуке.

Отмечается, что по состоянию на 14:50 в Черном море находится пять российских ракетоносителей. Общий залп составляет 36 "Калибров"

23 декабря в ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море появился один вражеский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" . В Азовском море находились два вражеских корабля, а в Средиземном море - 9, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.

24 декабря спикер начальника Одесской областной ВА Сергей Братчук рассказал, что Россия вывела в Черное море 11 кораблей. "Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя. В частности, два надводных корабля и один подводный. Враг имеет 20 ракет "Калибр" на готовности для пуска по территории Украины. Ракетоносители россиян не присутствовали в Черном море несколько дней. Однако это никогда не означает, что враг не угрожает нам ракетными обстрелами", - подчеркнул он.