В Черное море вышел еще один российский корабль, вероятность ракетных ударов повышается, - ОК "Юг"
Оперативное командование "Юг" предупредило о повышении уровня угрозы ракетных ударов с моря
Об этом говорится в вечерней сводке ОК "Юг".
"К группировке в Черном море из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", - говорится в сообщении.
Там отметили, что на линии фронта в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике россиян нет - противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку. Над Херсонщиной уничтожен беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".
"В течение суток по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений совместно с авиацией враг потерял не менее 55 бойцов и несколько единиц бронированной техники, окончательное количество уточняется", - заявили в командовании.
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