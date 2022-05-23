В Черное море вышел еще один российский корабль, вероятность ракетных ударов повышается, - ОК "Юг"

Об этом говорится в вечерней сводке ОК "Юг".

"К группировке в Черном море из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на линии фронта в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике россиян нет - противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку. Над Херсонщиной уничтожен беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

"В течение суток по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений совместно с авиацией враг потерял не менее 55 бойцов и несколько единиц бронированной техники, окончательное количество уточняется", - заявили в командовании.