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В Чернобыльской зоне защитники Украины тренируются уничтожать воздушный десант врага

21 января, 2023 суббота
21:52
война с Россией Чорнобиль

В Киевской области провели комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника

Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВСУ.

Была проведена совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры.

В учебе приняли участие подразделения ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

Во время тренировки был отработан перечень вопросов борьбы со средствами воздушного нападения и уничтожения противника, который пытался осуществить десантирование.

"Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением. Данные тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и дальше для повышения оборонных способностей. Этот подход взят нами на вооружение" от ведущих стран-членов НАТО. Его эффективность заключается в том, что каждое подразделение, каждый военнослужащий работает для обретения способностей к выполнению целого спектра задач", - сказал Командующий Объединенных Сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Украина
Белорусь
Чернобыль
Киевщина
военные силы Украины
Сергей Наев
Военные новости
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