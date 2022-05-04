В Чернобыльской зоне подорвались спасатели, а в Гоголеве – тракторист. Жителей Киевщины предупредили о минах
Сегодня, 4 мая, на оставленных российской армией минах подорвались по меньшей мере три человека – тракторист и два спасателя
Об этом написал на странице в фейсбуке начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
В лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на заложенной мине взорвались спасатели ГСЧС.
"Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще 5 мин", – пишет глава полиции Киевщины.
Также вблизи села Гоголев, Броварского района, тракторист получил осколочные ранения обеих рук и правого бедра, подорвавшись на противотанковой мини.
"Кровавую жатву вместо посевной устроили российские оккупанты в Киевской области. Сегодня в поле у села Гоголев тракторист напоролся на противотанковую мину. 35-летний пострадавший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра", - написал Андрей Небитов.
Начальник полиции Киевщины просит жителей области быть осторожными, ведь не все территории еще очищены от мин:
"Будьте осторожны, обходите лесные дороги, полевые пути и обочины автотрасс в районах, которые были в оккупации, берегите себя и родных".
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