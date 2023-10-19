В Чернобыльской зоне остаются около 20 семей, отсоединенных от цивилизации, им помогают военные, - Наев
По состоянию на 19 октября в Чернобыльской зоне проживает более 20 семей. Они отсоединены от цивилизации вследствие российского вторжения. Семьям помогают украинские военные
Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Чернобыльская зона. Здесь проживают более двадцати семей, которые остались даже после полномасштабного российского вторжения", - говорится в сообщении.
По словам командира, две семьи полностью оторваны от цивилизации, потому что мост, ранее соединявший два берега реки, сейчас разрушен. Им помогают только военнослужащие в рамках гражданско-военного сотрудничества.
"Сегодня посетил бабу Дуню и Ивана Кузьмича. Послушал об их потребностях - это заготовка дров, необходимые лекарства и продукты питания. Уже часть работы сделана и еще поможем, чтобы мы все были полностью готовы к зиме", - добавил Наев.
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