Об этом во время выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил Владимир Зеленский.

"Россия поставила весь мир на грань ядерной катастрофы. Она захватила крупнейшую АЭС в Европе и превратила ее в зону войны. Вооруженная провокация России, обстрелы и развертывание террористов и военной техники поставили соседние регионы под опасность радиационного загрязнения", - отметил президент.

Он пояснил, что в Чернобыле взорвался только один реактор, а в Запорожье таких реакторов шесть.

"Чтобы не допустить этого, МАГАТЭ должно полностью взять на себя контроль за АЭС. Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью отвести войска с территории станции", - добавил Зеленский.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

23 августа стало известно , что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Вчера, 23 августа, на инициированном Россией заседании Совбеза заместитель генсека ООН Розмари Дикарло также отметила , что РФ должна срочно вывести военные силы из ЗАЭС, а миссия МАГАТЭ может попасть туда только с территории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb