"В Чернобыле взорвался один реактор, а в Запорожье их шесть", - Зеленский в ООН призвал Россию прекратить ядерный шантаж, а МАГАТЭ – взять под контроль ЗАЭС
Чтобы не допустить катастрофы, МАГАТЭ должно полностью взять на себя контроль за АЭС, а Россия – прекратить ядерный шантаж и полностью отвести войска с территории станции
Об этом во время выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил Владимир Зеленский.
"Россия поставила весь мир на грань ядерной катастрофы. Она захватила крупнейшую АЭС в Европе и превратила ее в зону войны. Вооруженная провокация России, обстрелы и развертывание террористов и военной техники поставили соседние регионы под опасность радиационного загрязнения", - отметил президент.
Он пояснил, что в Чернобыле взорвался только один реактор, а в Запорожье таких реакторов шесть.
"Чтобы не допустить этого, МАГАТЭ должно полностью взять на себя контроль за АЭС. Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью отвести войска с территории станции", - добавил Зеленский.
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
- 23 августа стало известно , что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
- Вчера, 23 августа, на инициированном Россией заседании Совбеза заместитель генсека ООН Розмари Дикарло также отметила , что РФ должна срочно вывести военные силы из ЗАЭС, а миссия МАГАТЭ может попасть туда только с территории Украины.
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