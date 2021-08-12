В Чернобыле с начала года побывало 32 тыс. туристов
Чернобыльскую зону отчуждения с начала года посетили 32 тыс. туристов
Об этом сообщил помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник во время круглого стола на тему о сохранении объектов Припяти и Дуги в Чернобыле в четверг.
По его словам, данные актуальны на 11 августа. Ранее в 2019 году планировалось достичь показателя 1 млн туристов в год, однако в 2020 году туристический поток сильно сократился.
"Нам удалось уже получить результаты лучше, чем в 2018 году, когда за целый год приняли 36 тыс., но вряд ли достигнем результатов 2019 с 124 тыс. туристов", - сказал Гарник.
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