В Чернобыле с начала года побывало 32 тыс. туристов

Об этом сообщил помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник во время круглого стола на тему о сохранении объектов Припяти и Дуги в Чернобыле в четверг.



По его словам, данные актуальны на 11 августа. Ранее в 2019 году планировалось достичь показателя 1 млн туристов в год, однако в 2020 году туристический поток сильно сократился.



"Нам удалось уже получить результаты лучше, чем в 2018 году, когда за целый год приняли 36 тыс., но вряд ли достигнем результатов 2019 с 124 тыс. туристов", - сказал Гарник.

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