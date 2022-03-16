В Чернобыле оккупанты организованно занимаются мародерством, - Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на главу Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота, передает " Еспресо. TV ".

"Весточка из Чернобыля. Людей кафиры не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. около 300 человек", – написал Александр Сирота.

Напомним , россияне превратили ЧАЭС в военную базу - Энергоатом.

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