В Чернобыле оккупанты организованно занимаются мародерством, - Энергоатом
Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе
Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на главу Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота, передает " Еспресо. TV ".
"Весточка из Чернобыля. Людей кафиры не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. около 300 человек", – написал Александр Сирота.
- Напомним , россияне превратили ЧАЭС в военную базу - Энергоатом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное