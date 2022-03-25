В Чернобаевке ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией РФ, – Арестович

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"За сутки наши войска, как мы предварительно сообщали, сейчас можем сказать наверняка уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. И это произошло на аэродроме в Чернобаевке", - рассказал он.

Напомним, 24 марта Вооруженные Силы Украины произвели десятый результативный обстрел российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

Добавим, в течение предыдущих суток ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.