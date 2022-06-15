В Чернобаевке в Херсонской области произошел взрыв: есть погибшие и раненые

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань в фейсбуке .

"В Чернобаевке утром в районе рынка произошел взрыв. К сожалению, есть травмированные и погибшие", - подчеркнул он.

Сергей Хлань назвал взрыв террористическим актом РФ, чтобы запугать украинцев и отомстить за попадание ВСУ по российским артиллерийским составам.

4 июня "гауляйтер" россиян на временно оккупированной территории Чернобыевской территориальной громады получил подозрение в коллаборационизме за преследование проукраинских жителей.

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