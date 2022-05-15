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В Чернобаевке в 20-й раз уничтожили оккупантов, - Арестович

15 мая, 2022 воскресенье
13:43
война с Россией

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные в очередной раз ликвидировали российских военнослужащих в Чернобаевке

Об этом Алексей Арестович сообщил в Facebook.

"20-я Чернобаевка. Начало было в 12:00 Детонация до сих пор продолжается", - написал он

  • Чернобаевка Херсонской области обрастает новыми легендами среди российских захватчиков. Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры оккупантов.
  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что события в Чернобаевке – это памятник идиотизму российских генералов.

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