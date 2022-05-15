В Чернобаевке в 20-й раз уничтожили оккупантов, - Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные в очередной раз ликвидировали российских военнослужащих в Чернобаевке
Об этом Алексей Арестович сообщил в Facebook.
"20-я Чернобаевка. Начало было в 12:00 Детонация до сих пор продолжается", - написал он
- Чернобаевка Херсонской области обрастает новыми легендами среди российских захватчиков. Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры оккупантов.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что события в Чернобаевке – это памятник идиотизму российских генералов.
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