Об этом Алексей Арестович сообщил в Facebook.

"20-я Чернобаевка. Начало было в 12:00 Детонация до сих пор продолжается", - написал он

Чернобаевка Херсонской области обрастает новыми легендами среди российских захватчиков. Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что события в Чернобаевке – это памятник идиотизму российских генералов.

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