В Чернобаевке уже в 16-й раз наши военные уничтожили позиции рашистов, - Арестович
В Чернобаевке после попадания нашими РСЗО произошла детонация новообновленных составов с ракетными боеприпасами противника
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю", - написал Арестович.
- Добавим, что 14 апреля была 15 серия "сериала" Чернобаевка
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное