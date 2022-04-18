В Чернобаевке уже в 16-й раз наши военные уничтожили позиции рашистов, - Арестович

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.



"Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю", - написал Арестович.

Добавим, что 14 апреля была 15 серия "сериала" Чернобаевка