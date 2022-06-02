Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Находясь в Чернобыевке, подозреваемый пошел на полработы с оккупантами и стал псевдоголовой администрации Чернобыевской территориальной общины Херсонской области. Ранее мужчина работал начальником местной автостанции.

Прокуратура Киева объявила стороннику оккупантов подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.