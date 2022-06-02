В Чернобаевке сообщили о подозрении главе оккупационной администрации тергромады
В Чернобаевке в Херсонской области прокуратура подозревает в коллаборационизме главу оккупационной администрации тергромады
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Находясь в Чернобыевке, подозреваемый пошел на полработы с оккупантами и стал псевдоголовой администрации Чернобыевской территориальной общины Херсонской области. Ранее мужчина работал начальником местной автостанции.
Прокуратура Киева объявила стороннику оккупантов подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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