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Главная война с Россией В Чернобаевке на Черкасчине встречали на коленях павшего воина Виктора Кожана, воевавшего добровольцем с 2015 года

В Чернобаевке на Черкасчине встречали на коленях павшего воина Виктора Кожана, воевавшего добровольцем с 2015 года

3 сентября, 2022 суббота
21:11
война с Россией

Виктор Кожан погиб 29 августа вблизи Северска в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба Чернобаевской территориальной громады .

"29 августа 2022 года, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб в бою за нашу Родину близ Северска Донецкой области", - пишет Чернобаевская территориальная община.

Как говорится в сообщении, Виктор Кожан ушел в 2015 году добровольцем служить в АТО.

"В 2016 году подписал контракт на службу в рядах ВСУ. До 2020 года служил в 93 бригаде "Холодный яр" разведчиком в направлениях Пески, Верхнеторецкое, Богдановка, Крымское", - отмечает пресс-служба.

После небольшого перерыва, 24 мая 2021 года, Виктор Кожан снова заключил контракт на службу в рядах ВСУ. Служил в батальоне Донбасс.

"В расцвете сил ушел из жизни 47-летний военнослужащий, освобождая свою родную землю от "русского мира". Он еще много полезного мог бы сделать для своей семьи и страны, но защищая ее свободу и независимость, отдал самое ценное – свою жизнь". .. Виктор Кожан погиб за мирное будущее каждого из нас", - сказал поселковый глава Сергей Любивый.

  • Евангельский христианин-баптист Олег Маринченко, еще с 2014 года воевавший с Россией и служивший капелланом и парамедиком, отдал жизнь за Украину . Это произошло в Херсонской области.

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Украина
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