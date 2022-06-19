Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус в телеграммах.

"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены", - написал он.

ОВА призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае такого сигнала уходить в укрытие.

Напомним, в Черкасской области изменен маршрут нескольких поездов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb