В Черниговской ОВА предупредили о возможных ракетных ударах врага по железной дороге
Оккупанты могут нанести ракетные удары по железной дороге в Черниговской области
Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус в телеграммах.
"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены", - написал он.
ОВА призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае такого сигнала уходить в укрытие.
- Напомним, в Черкасской области изменен маршрут нескольких поездов.
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