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В Черниговской ОВА допускают эвакуацию населения из-за паводка

14 апреля, 2023 пятница
16:56
Общество

В Черниговской области подтоплено семь населенных пунктов, еще 22 – под риском подтопления. В случае необходимости в регионе может быть объявлена эвакуация населения

Об этом сказал глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

"Самая критическая ситуация сегодня по реке Днепр. И мы видим, если дальше вода будет подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления попадают 22 населенных пункта, где проживают более 4 тысяч человек", - заявил он.

Семь населенных пунктов, расположенных по руслу Днепра, уже подтоплены, и вода продолжает прибывать.

"Мы провели комиссию ГСЧС, определили все меры, которые необходимо принять. И сейчас ГСЧС и Департамент гражданской защиты, и громады, и пограничники нам помогают, принимаем меры для того, чтобы наши люди получили все необходимое. И в случае, если потребуется эвакуация, она будет осуществлена", - добавил Чаус.

  • Село Погребы Киевской области также подтопило из-за повышения уровня воды в реке Десна. Спасатели эвакуируют некоторые семьи.
Новости
Украина
Черниговщина
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