Об этом сказал глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

"Самая критическая ситуация сегодня по реке Днепр. И мы видим, если дальше вода будет подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления попадают 22 населенных пункта, где проживают более 4 тысяч человек", - заявил он.

Семь населенных пунктов, расположенных по руслу Днепра, уже подтоплены, и вода продолжает прибывать.

"Мы провели комиссию ГСЧС, определили все меры, которые необходимо принять. И сейчас ГСЧС и Департамент гражданской защиты, и громады, и пограничники нам помогают, принимаем меры для того, чтобы наши люди получили все необходимое. И в случае, если потребуется эвакуация, она будет осуществлена", - добавил Чаус.