В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну российской техники

Об этом заявило Оперативное командование "Север" .



"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", - говорится в сообщении.

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