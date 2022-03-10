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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"

В Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"

10 мартa, 2022 четверг
13:40
война с Россией

10 марта в Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских баллистических ракетных комплексов "Искандер-М", которыми оккупанты обстреливали мирное население

Об этом заявило Оперативное командование "Север" .

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" - говорится в сообщении.

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