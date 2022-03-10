В Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"
10 марта в Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских баллистических ракетных комплексов "Искандер-М", которыми оккупанты обстреливали мирное население
Об этом заявило Оперативное командование "Север" .
"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.91
-
EUR
Покупка 32.46Продажа 34.41
- Актуальное
- Важное