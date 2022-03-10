В Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"

Об этом заявило Оперативное командование "Север" .



"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" - говорится в сообщении.

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