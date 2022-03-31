В Черниговской области ВСУ освободили от оккупантов Лукашевку и Слободу, - глава ОГА

Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.



По его словам, после российских захватчиков в селах осталось немало "взрывных подарков".

Однако, среди прочего, в Слободу и Лукашевку наконец-то смогли довезти гуманитарную помощь.

Села освобождены от оккупантов.



"Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Сыненко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня в этом убедился", - добавляет Чаус.

Напомним, что по состоянию на 31 марта ВСУ в Запорожской области освободили от оккупантов пять населенных пунктов

Кроме того, подразделениями ВСУ установлен контроль над населенными пунктами Кочубеевка, Орлово и Заградовка.