В Черниговской области ВСУ освободили от оккупантов Лукашевку и Слободу, - глава ОГА
На Черниговщине силами подразделений ВС Украины освобождены села Лукашевку и Слободу от российских оккупантов
Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
По его словам, после российских захватчиков в селах осталось немало "взрывных подарков".
Однако, среди прочего, в Слободу и Лукашевку наконец-то смогли довезти гуманитарную помощь.
Села освобождены от оккупантов.
"Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Сыненко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня в этом убедился", - добавляет Чаус.
- Напомним, что по состоянию на 31 марта ВСУ в Запорожской области освободили от оккупантов пять населенных пунктов
- Кроме того, подразделениями ВСУ установлен контроль над населенными пунктами Кочубеевка, Орлово и Заградовка.
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