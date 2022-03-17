В Черниговской области ВСУ артиллерией уничтожили российские топливозаправщики и склад боеприпасов

Об этом заявило Оперативное командование "Север" .



"Рубрика "было - стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", - говорится в сообщении.

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