В Черниговской области временно запретили проводить массовые мероприятия

Об этом сообщил глава черниговской ОВА Вячеслав Чаус .

Причина такого решения – повышенная опасность ракетных ударов.

"О запрете проведения всех массовых мероприятий на территории Черниговской области в течение 23-25 августа. Также органам местного самоуправления рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий на территории общин с 26 августа по 1 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, обучение в региональных учебных заведениях будет проходить дистанционно.

"Об ограничении образовательного процесса в очной форме обучения в учреждениях и учреждениях образования. Предыдущие ограничения оставлены без изменений. На других территориях решения как именно будут работать школы (очно, дистанционно, смешанно) принимают органы местного самоуправления с учетом ситуации безопасности, решений педагогических советов и мнения родителей", - говорится в сообщении.