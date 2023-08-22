В Черниговской области временно запретили проводить массовые мероприятия
В Чернигове запретили проведение массовых мероприятий с 23 по 25 августа, а в регионе – с 26 августа по 1 сентября
Об этом сообщил глава черниговской ОВА Вячеслав Чаус .
Причина такого решения – повышенная опасность ракетных ударов.
"О запрете проведения всех массовых мероприятий на территории Черниговской области в течение 23-25 августа. Также органам местного самоуправления рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий на территории общин с 26 августа по 1 сентября включительно", - говорится в сообщении.
Кроме того, обучение в региональных учебных заведениях будет проходить дистанционно.
"Об ограничении образовательного процесса в очной форме обучения в учреждениях и учреждениях образования. Предыдущие ограничения оставлены без изменений. На других территориях решения как именно будут работать школы (очно, дистанционно, смешанно) принимают органы местного самоуправления с учетом ситуации безопасности, решений педагогических советов и мнения родителей", - говорится в сообщении.
- Ночью 21 августа российский "шахед" попал в гражданский объект пограничной общины на Черниговщине.
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