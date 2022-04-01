В Черниговской области возможны авиационные и ракетные удары, горожан призывают не игнорировать сирены, - глава ОВА
На Черниговщине возможны авиационные и ракетные удары, несмотря на то, что россияне отводят войска из области
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Сегодня очередной день, много работы. Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, уходит с Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известен. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Даже если идет, для перегруппировки и чтобы вернуться , то мы его будем ждать с двойным "радушием"", – рассказал он.
По словам главы ОВА, сейчас общины возобновят жизнедеятельность, а ВСУ разминируют населенные пункты, где были кафиры, и зачищают их от россиян.
"Я хочу обратиться ко всем жителям Черниговской области, возможные авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом и таким тоже. То есть они долетают на сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться. У нас очень много работы и у нас еще война, враг находится на нашей земле, на Черниговской, на украинской", - подчеркнул Вячеслав Чаус.
Также он призвал горожан работать и поблагодарил волонтеров за их работу.
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