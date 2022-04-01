В Черниговской области возможны авиационные и ракетные удары, горожан призывают не игнорировать сирены, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.



"Сегодня очередной день, много работы. Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, уходит с Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известен. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Даже если идет, для перегруппировки и чтобы вернуться , то мы его будем ждать с двойным "радушием"", – рассказал он.



По словам главы ОВА, сейчас общины возобновят жизнедеятельность, а ВСУ разминируют населенные пункты, где были кафиры, и зачищают их от россиян.



"Я хочу обратиться ко всем жителям Черниговской области, возможные авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом и таким тоже. То есть они долетают на сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться. У нас очень много работы и у нас еще война, враг находится на нашей земле, на Черниговской, на украинской", - подчеркнул Вячеслав Чаус.



Также он призвал горожан работать и поблагодарил волонтеров за их работу.

29 марта российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.

Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил , что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.

В Генштабе ВСУ считают, что "отвод войск" РФ, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства ВСУ.

В Минобороны Украины заявили, что Россия не отказалась от попыток захватить или оцепить Киев и Чернигов.

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