В Черниговской области в реке Днепр нашли тела двух пограничников: ГБР расследует гибель
Правоохранители расследуют гибель двух пограничников в реке Днепр на Черниговщине, лодка которых перевернулась
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
В ходе поисково-спасательной операции обнаружены два тела военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.
Напомним, 24 апреля лодка с пятью пограничниками перевернулась во время движения притоком реки Днепр.
"По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что производство открыто по признакам нарушения правил кораблевождения.
Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.
В настоящее время в уголовном производстве никого не задержали, о подозрении также не сообщали.
- По состоянию на утро 24 апреля сообщалось, что в Черниговской области перевернулась лодка, где находились пять мужчин, двоих искали.
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