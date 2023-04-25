Об этом информирует Государственное бюро расследований .

В ходе поисково-спасательной операции обнаружены два тела военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.

Напомним, 24 апреля лодка с пятью пограничниками перевернулась во время движения притоком реки Днепр.

"По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что производство открыто по признакам нарушения правил кораблевождения.

Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

В настоящее время в уголовном производстве никого не задержали, о подозрении также не сообщали.