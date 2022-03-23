В Черниговской области уничтожили российский "Тигр", потери врага уточняют

Об этом заявило Оперативное командование "Север" .



"Черниговщина не зря называется краем партизанской славы, ведь люди встают на защиту своей земли вместе с Вооруженными Силами Украины. Так, силам сопротивления Сиверщины вместе с местными патриотами удалось уничтожить российский "Тигр". Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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