В Черниговской области уничтожили российский "Тигр", потери врага уточняют
В Черниговской области ВСУ и местные жители уничтожили российский "Тигр"
Об этом заявило Оперативное командование "Север" .
"Черниговщина не зря называется краем партизанской славы, ведь люди встают на защиту своей земли вместе с Вооруженными Силами Украины. Так, силам сопротивления Сиверщины вместе с местными патриотами удалось уничтожить российский "Тигр". Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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