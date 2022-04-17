В Черниговской области Укрпочта возобновляет работу с 18 апреля

Об этом заявила глава Черниговской дирекции общества Елена Дорошенко .



"Чернигов. Возобновляем работу в штатном режиме! Рады вас видеть во всех отделениях Укрпочта Черниговской области... Начинаем работать с письмами и почтовыми отправлениями по области!" – написала она.



Елена Дорошенко предупредила о возможных проблемах с интернетом в отдельных отделениях и извинилась за неудобства.



Укрпочта возобновит работу с 18 апреля. В Чернигове будут работать следующие отделения: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. До конца апреля планируют возобновить полноценную работу и все остальные отделения.

Напомним, 24 февраля Укрпочта приостановила работу из-за военного положения.

В марте Укрпочта возобновила доставку из маркетплейсов и онлайн-магазинов.

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