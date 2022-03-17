В Черниговской области украинское войско разбило группу оккупантов, захвачена ракетная система "Ураган"
В Черниговской области украинские силы сопротивления уничтожили группу россиян
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.
"Под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную группу орков. Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили", – заявили в командовании.
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