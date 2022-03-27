В Черниговской области украинские военные захватили трофеи и разбили колонну оккупантов

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку российскому министерству обороны, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда оборонная промышленность работает в пользу Украины", – говорится в сообщении.

Кроме получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны орков.



"Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов", – добавляют в оперативном командовании "Север".

Напомним, жители Геническа на Херсонщине подожгли военкомат, в котором разместились оккупанты.

За минувшие сутки, 26 марта, бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили три крылатые ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Николаевской области.

Также сообщалось, что оккупанты минуют территорию Украины залповыми дистанционными системами.