В Черниговской области украинские военные захватили трофеи и разбили колонну оккупантов
Украинская армия в Черниговской области захватила два новеньких автомобиля оккупантов и разбила очередную колонну врага
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку российскому министерству обороны, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда оборонная промышленность работает в пользу Украины", – говорится в сообщении.
Кроме получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны орков.
"Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов", – добавляют в оперативном командовании "Север".
- Напомним, жители Геническа на Херсонщине подожгли военкомат, в котором разместились оккупанты.
- За минувшие сутки, 26 марта, бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили три крылатые ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Николаевской области.
- Также сообщалось, что оккупанты минуют территорию Украины залповыми дистанционными системами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное