В Черниговской области украинские военные уничтожили две батареи российской артиллерии

Об этом сообщило оперативное командование "Север" .



"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"", - говорится в заявлении.

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