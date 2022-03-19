В Черниговской области украинские военные уничтожили две батареи российской артиллерии
В Черниговской области ВСУ уничтожили батареи РСЗО "Ураган" и артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"
Об этом сообщило оперативное командование "Север" .
"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"", - говорится в заявлении.
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