В Черниговской области сократили продолжительность комендантского часа
В Черниговской области сокращается продолжительность комендантского часа, она продлится с 23:00 до 04:00
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram .
"7 июня, продолжительность комендантского часа на территории Черниговской области сокращается. Теперь он действует с 23:00 до 04:00", - отметил он.
Чаус добавил, что подписал соответствующее распоряжение.
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