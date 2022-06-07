В Черниговской области сократили продолжительность комендантского часа

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram .

"7 июня, продолжительность комендантского часа на территории Черниговской области сокращается. Теперь он действует с 23:00 до 04:00", - отметил он.

Чаус добавил, что подписал соответствующее распоряжение.