В Черниговской области сокращают время комендантского часа

Об этом говорится в распоряжении главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, сообщает пресс-служба ОВА в Facebook.



"В этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. В случае крайней необходимости - иметь при себе документы, удостоверяющие личность, или специальный пропуск", - говорится в сообщении ОВА.



Там напомнили, что громады могут самостоятельно принимать решения по установлению сроков комендантского часа.



"Обязательно – предварительное согласование с главой районной военной администрации. Контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные", – отметили в ОВА.

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