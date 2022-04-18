В Черниговской области сокращают время комендантского часа
В Черниговской области с 19 апреля комендантский час будет длиться с 21:00 до 5:00
Об этом говорится в распоряжении главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, сообщает пресс-служба ОВА в Facebook.
"В этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. В случае крайней необходимости - иметь при себе документы, удостоверяющие личность, или специальный пропуск", - говорится в сообщении ОВА.
Там напомнили, что громады могут самостоятельно принимать решения по установлению сроков комендантского часа.
"Обязательно – предварительное согласование с главой районной военной администрации. Контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные", – отметили в ОВА.
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