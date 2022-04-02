В Черниговской области Силы сопротивления захватили трофейную российскую бронетехнику, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



"Силы Сопротивления Черниговской области в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины. Поиски продолжаются", - говорится в заявлении.



По информации местных жителей, кафиры быстро передислоцировались и оставили в окрестных лесах много полезного для ВСУ.



Генштаб призвал украинцев осторожничать, ведь местность или брошенная российская техника могут быть заминированы.

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