В Черниговской области Силы сопротивления захватили трофейную российскую бронетехнику, - Генштаб ВСУ
В Шестовице на Черниговщине Силы сопротивления захватили для ВСУ российскую бронетехнику, брошенную оккупантами во время передислокации
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
"Силы Сопротивления Черниговской области в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины. Поиски продолжаются", - говорится в заявлении.
По информации местных жителей, кафиры быстро передислоцировались и оставили в окрестных лесах много полезного для ВСУ.
Генштаб призвал украинцев осторожничать, ведь местность или брошенная российская техника могут быть заминированы.
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