В Черниговской области шестеро гражданских взорвались на противопехотной мине
В подорвавшемся авто находились трое взрослых и трое детей – взрослые погибли, а дети с травмами разной тяжести попали в больницы
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .
"Вчера (7 марта, - ред) на киевской трассе вблизи с. Колычевка в Черниговской области автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей, подорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями разной тяжести доставлены в лечебные заведения . По словам очевидцев, мины на дороге были замаскированы соломой и мусором", - написала Денисова.
В сообщении отмечается, что противопехотные мины, размещенные войсками РФ на Черниговщине, запрещены к применению в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении. Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.
- Напомним, сегодня украинская разведка сообщила , что Россия использует для бомбардировки городов неуправляемые авиабомбы, приводящие к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.
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