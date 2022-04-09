В Черниговской области сбили "Точку-У", которую рашисты запустили с территории Беларуси

Об этом в Facebook сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков.



"Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Белоруссии. И могла она взорваться над нами. А сегодня ракеты летели на станцию в Краматорске Донецкой области. Полсотни мирных жителей убиты и более сотни ранены. В том числе и дети... Это такая же трагедия, как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашовке и Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и селах..", - прокомментировал фото военный.



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