В Черниговской области сбили "Точку-У", которую рашисты запустили с территории Беларуси
В Черниговской области сбили российскую ракету "Точку-У", которую запустили решисты из Беларуси
Об этом в Facebook сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков.
"Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Белоруссии. И могла она взорваться над нами. А сегодня ракеты летели на станцию в Краматорске Донецкой области. Полсотни мирных жителей убиты и более сотни ранены. В том числе и дети... Это такая же трагедия, как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашовке и Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и селах..", - прокомментировал фото военный.
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