В Черниговской области разрешили продавать алкоголь
В Черниговской области отменили действовавший с 26 февраля запрет на продажу алкогольных напитков
Об этом сообщила областная военная администрация.
Отмечается, что решение было принято из-за деоккупации области.
"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", - говорится в сообщении.
Однако при необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя.
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