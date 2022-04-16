В Черниговской области разрешили продавать алкоголь

Об этом сообщила областная военная администрация.

Отмечается, что решение было принято из-за деоккупации области.



"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", - говорится в сообщении.

Однако при необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя.

