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В Черниговской области поймали пилота сбитого российского Су-25
В субботу, 5 марта, в Черниговской области задержали пилота сбитого российского штурмовика Су-25
Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Только что задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Забаровки", - говорится в сообщении.
В то же время журналист Андри Цаплиенко сообщил в Telegram, что самолетом управляли пилоты Криволапов и Красноярцев, при этом Криволапов предположительно погиб.
"Сбитый нашим ПВО российский самолет над Черниговом пилотировали Криволапов и Красноярцев. Криволапов лежит, вероятно, 200-й, а Красноярцев получил медицинскую помощь. Теперь, видимо, будет рассказывать, что ехал на учебу, не заметил, как очутился в Украине, и бомбы на Чернигов сбрасывал не он, а кто-то другой", - написал Цаплиенко. Также журналист обнародовал видео с другим пилотом – предположительно мертвым майором Криволаповым.
ОСТОРОЖНО! ВИДЕО 18+
- Напомним, ранее Оперативное командование "Север" сообщило, что возле Чернигова ВСУ сбили вражеский штурмовик .
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