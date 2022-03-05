В Черниговской области поймали пилота сбитого российского Су-25

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.



"Только что задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Забаровки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Оперативное командование "Север" сообщило, что возле Чернигова ВСУ сбили вражеский штурмовик .

В то же время журналист Андри Цаплиенко сообщил в Telegram, что самолетом управляли пилоты Криволапов и Красноярцев, при этом Криволапов предположительно погиб."Сбитый нашим ПВО российский самолет над Черниговом пилотировали Криволапов и Красноярцев. Криволапов лежит, вероятно, 200-й, а Красноярцев получил медицинскую помощь. Теперь, видимо, будет рассказывать, что ехал на учебу, не заметил, как очутился в Украине, и бомбы на Чернигов сбрасывал не он, а кто-то другой", - написал Цаплиенко.Также журналист обнародовал видео с другим пилотом – предположительно мертвым майором Криволаповым.