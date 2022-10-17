В Черниговской области пограничники приземлили дрон со взрывным устройством
Пограничники приземлили дрон, с помощью которого рашисты пытались атаковать Черниговщину
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Недалеко от границы с Россией оккупанты запустили коптер, чтобы сбросить взрывное устройство. Пограничники точным выстрелом из стрелкового оружия приземлили дрон. Вместе с ним упал и уцелевший боеприпас", - говорится в сообщении.
- Напомним, в ночь на 17 октября украинские Воздушные Силы сбили 26 дронов на Юге.
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