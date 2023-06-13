Об этом в facebook написал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

"Это очень особенный для нас проект. В марте прошлого года село Ягодное было полностью оккупировано российскими войсками. В местной школе российские военные организовали штаб, а в подвале учебного заведения принудительно содержали гражданских - более 370 жителей села, из них 70 - дети. содержание погибли 10 жителей Ягодного", - говорится в сообщении.

Наем также добавил, что решением правительства Ягодное стало одним из шести населенных пунктов, которые будут восстанавливаться в рамках экспериментального проекта.

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Кроме того, по его словам, Государственное агентство восстановления совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры работают над разработкой общей концепции восстановления, передачей функций заказчика и проектированием.

Региональная служба восстановления также проведет общественные слушания по дизайн-коду зданий и сооружений. Одна из первоочередных задач - реконструкция и модернизация жилых домов в Ягодном. Это будет включать утепление зданий, замену кровель, окон и входной двери. Кроме того, планируется проведение реконструкции улиц, установка новых заборов и покрытие дорог.

Всего в пределах населенного пункта около 120 объектов коммунальной и частной собственности. В этом году планируется возобновление жилых домов в первую очередь.

Кроме жилых домов, в Ягодном будет создан мемориал вокруг подвала школы, который был местом трагических событий во время оккупации.