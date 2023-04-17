Об этом в эфире Еспресо рассказал журналист из Чернигова Алексей Маслов.

"Восстановление происходит, возможно, не столь быстрыми темпами, как бы хотелось. Это связано с экономическими возможностями, поступающей помощью и возможностями громады и государства в целом. Около 12 тыс. объектов за время вторжения всего было разрушено или сильно повреждено. Из них 3 тыс. в основном частных жилых домов было отремонтировано. Около 2 тыс. домов - проходит восстановление. Работы впереди очень и очень много - работает и государство, и благотворительные фонды, местные и зарубежные партнеры. Постоянно идет помощь. Каждый день в Чернигов и область приезжают делегации из разных стран, международных фондов. Постоянно идут переговоры о помощи - из Америки и Европы есть люди постоянно", - рассказал он.