В Черниговской области около трех тысяч домов отремонтировали после агрессии РФ, - журналист
Около 12 тыс. объектов за время вторжения россиян всего было разрушено или сильно повреждено в Черниговской области
Об этом в эфире Еспресо рассказал журналист из Чернигова Алексей Маслов.
"Восстановление происходит, возможно, не столь быстрыми темпами, как бы хотелось. Это связано с экономическими возможностями, поступающей помощью и возможностями громады и государства в целом. Около 12 тыс. объектов за время вторжения всего было разрушено или сильно повреждено. Из них 3 тыс. в основном частных жилых домов было отремонтировано. Около 2 тыс. домов - проходит восстановление. Работы впереди очень и очень много - работает и государство, и благотворительные фонды, местные и зарубежные партнеры. Постоянно идет помощь. Каждый день в Чернигов и область приезжают делегации из разных стран, международных фондов. Постоянно идут переговоры о помощи - из Америки и Европы есть люди постоянно", - рассказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное