В Черниговской области около 50 коров погибли за сутки в результате российских обстрелов
В Семеновской громаде Черниговщины 30 октября погибло 48 коров и было повреждено сельскохозяйственное предприятие в результате вражеских обстрелов.
Об этом глава Новгород-Северского РВА Андрей Аникиенко написал в фейсбуке .
Оккупанты обстреляли окрестности населенного пункта Семеновской ОТГ. Всего зафиксирован 21 взрыв.
"В результате вражеского обстрела, погибли 48 голов крупного рогатого скота, также повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. К счастью, никто из людей не пострадал", - отметил Андрей Аникиенко.
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