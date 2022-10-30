Об этом глава Новгород-Северского РВА Андрей Аникиенко написал в фейсбуке .

Оккупанты обстреляли окрестности населенного пункта Семеновской ОТГ. Всего зафиксирован 21 взрыв.

"В результате вражеского обстрела, погибли 48 голов крупного рогатого скота, также повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. К счастью, никто из людей не пострадал", - отметил Андрей Аникиенко.

В мае в Донецкой области кафиры вторично уничтожили одно из самых мощных предприятий, которое ежедневно давало 500 тыс. яиц.

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