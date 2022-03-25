В Черниговской области оккупанты уничтожили архив СБУ с документами о советских репрессиях против украинцев

Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на главу Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова.

Он заявил, что сейчас известно об уничтожении как минимум одного архива – в Черниговской области. Там сгорело архивное подразделение СБУ. Это документы, которые касаются репрессий советского режима против украинцев", – отметил Хромов. Кроме того, по его словам, известно о повреждении как минимум нескольких зданий архивов, в частности, в Харькове, однако там документы уцелели.

"Но мы не знаем, что происходит с некоторыми отделами районных государственных администраций на временно оккупированных территориях. К сожалению, нет сведений о состоянии зданий, а также судьбе оставшихся там архивистов", - рассказал глава Укргосархива.

Однако реальное состояние архивных документов будет известно после освобождения этих территорий и ревизии фондов.

Хромов подчеркнул, что для России привычным делом является кража украинских архивных документов, как это было в советское время и после захвата Крыма и части Донецкой и Луганской областей.



"С первого дня войны мы начали работать над тем, чтобы к Росархиву были применены санкции. Государственная архивная служба Украины написала соответствующее обращение в Международный совет архивов. Обращение поддержали многие наши коллеги, прежде всего архивные учреждения стран Балтии, западной Европы, Америки, Канады и т.д." , – добавил он.

Напомним, российские оккупанты изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории в библиотеках на временно оккупированных территориях.