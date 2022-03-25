В Черниговской области оккупанты уничтожили архив СБУ с документами о советских репрессиях против украинцев
Российские захватчики уничтожили архивное подразделение Службы безопасности на Черниговщине, где хранились документы по репрессиям против украинцев во времена СССР
Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на главу Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова.
Он заявил, что сейчас известно об уничтожении как минимум одного архива – в Черниговской области. Там сгорело архивное подразделение СБУ. Это документы, которые касаются репрессий советского режима против украинцев", – отметил Хромов. Кроме того, по его словам, известно о повреждении как минимум нескольких зданий архивов, в частности, в Харькове, однако там документы уцелели.
"Но мы не знаем, что происходит с некоторыми отделами районных государственных администраций на временно оккупированных территориях. К сожалению, нет сведений о состоянии зданий, а также судьбе оставшихся там архивистов", - рассказал глава Укргосархива.
Однако реальное состояние архивных документов будет известно после освобождения этих территорий и ревизии фондов.
Хромов подчеркнул, что для России привычным делом является кража украинских архивных документов, как это было в советское время и после захвата Крыма и части Донецкой и Луганской областей.
"С первого дня войны мы начали работать над тем, чтобы к Росархиву были применены санкции. Государственная архивная служба Украины написала соответствующее обращение в Международный совет архивов. Обращение поддержали многие наши коллеги, прежде всего архивные учреждения стран Балтии, западной Европы, Америки, Канады и т.д." , – добавил он.
- Напомним, российские оккупанты изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории в библиотеках на временно оккупированных территориях.
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