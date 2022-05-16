Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Сообщается, что около 12:00 с территории РФ был зафиксирован очередной обстрел пограничного населенного пункта Николаевка Черниговской области.

Как известно, всего с 9.20 до 12.10 задокументировано около 30 взрывов.

Кроме того, около 12.20 со стороны российской территории зафиксировано 7 взрывов в районе населенного пункта Гремяч.

По предварительным данным, обстрел производился из минометов.

Пока известно, что потерь среди личного состава нет.

Напомним, 11 мая кафиры обстреляли из минометов Черниговщину

А вечером 10 мая российский враг обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины.

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