В Черниговской области оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты
Российские оккупанты обстреляли из минометов приграничья Черниговской области. Под удар попали населенные пункты Гремяч и Николаевка
Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Сообщается, что около 12:00 с территории РФ был зафиксирован очередной обстрел пограничного населенного пункта Николаевка Черниговской области.
Как известно, всего с 9.20 до 12.10 задокументировано около 30 взрывов.
Кроме того, около 12.20 со стороны российской территории зафиксировано 7 взрывов в районе населенного пункта Гремяч.
По предварительным данным, обстрел производился из минометов.
Пока известно, что потерь среди личного состава нет.
- Напомним, 11 мая кафиры обстреляли из минометов Черниговщину
- А вечером 10 мая российский враг обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины.
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