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Главная война с Россией В Черниговской области оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты

В Черниговской области оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты

16 мая, 2022 понедельник
14:59
война с Россией

Российские оккупанты обстреляли из минометов приграничья Черниговской области. Под удар попали населенные пункты Гремяч и Николаевка

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Сообщается, что около 12:00 с территории РФ был зафиксирован очередной обстрел пограничного населенного пункта Николаевка Черниговской области.

Как известно, всего с 9.20 до 12.10 задокументировано около 30 взрывов.

Кроме того, около 12.20 со стороны российской территории зафиксировано 7 взрывов в районе населенного пункта Гремяч.

По предварительным данным, обстрел производился из минометов.

Пока известно, что потерь среди личного состава нет.

  • Напомним, 11 мая кафиры обстреляли из минометов Черниговщину
  • А вечером 10 мая российский враг обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины.

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