В Черниговской области нашли российский схрон с боеприпасами
Межведомственная группа с участием представителей Государственной пограничной службы Украины обнаружила схрон с боеприпасами, оставленный россиянами на территории Черниговщины, некоторое время находившейся под оккупацией
Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба на своей Facebook-странице.
Сообщается, что в нежилых зданиях одного из населенных пунктов Черниговского района, некоторое время находившегося под оккупацией войск РФ, оперативники пограничного отряда обнаружили тайники с боеприпасами.
"В нем хранились 2 выстрела в "РПГ-7В", 4 гранаты "РГД-5" и "Ф-1"; патроны калибра 7,62 мм, 10 килограммов артиллерийского пороха и 5 килограммов пластида", - говорится в сообщении.
После изучения экспертами пригодные боеприпасы будут переданы подразделениям Сил обороны Украины, а непригодные к использованию – уничтожат.
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3 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что в селе Конские Роздоры на временно оккупированном Запорожье произошел взрыв в кафе, в котором оккупанты отдыхали и хранили свои боеприпасы.
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