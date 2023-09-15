В Черниговской области нашли российский схрон с боеприпасами

Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба на своей Facebook-странице.

Сообщается, что в нежилых зданиях одного из населенных пунктов Черниговского района, некоторое время находившегося под оккупацией войск РФ, оперативники пограничного отряда обнаружили тайники с боеприпасами.

"В нем хранились 2 выстрела в "РПГ-7В", 4 гранаты "РГД-5" и "Ф-1"; патроны калибра 7,62 мм, 10 килограммов артиллерийского пороха и 5 килограммов пластида", - говорится в сообщении.

После изучения экспертами пригодные боеприпасы будут переданы подразделениям Сил обороны Украины, а непригодные к использованию – уничтожат.