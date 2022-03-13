В Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев

Об этом Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины сообщают 13 марта 2022 года в телеграмме, информирует Еспресо.TV.



"На этот раз не повезло танковому подразделению, которое имело целью беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении столицы Украины", - отмечают украинские военные.



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Как отмечается, "после ожесточенного боя враг был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть столицу нашей Родины".









