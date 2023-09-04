В Черниговской области к 12 годам тюрьмы приговорили оккупанта, который пытал местного для получения данных о ВСУ
Российский военный из РФ совершал пытки над местным жителем оккупированного села Лукашевка Черниговской области для того, чтобы "выбить" информацию об ВСУ. За это он проведет 12 лет в заключении
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Отмечается, что 14 марта 2022 года во время временной оккупации населенного пункта двое российских военнослужащих незаконно задержали местного жителя. Они применяли к нему физическое насилие, чтобы узнать информацию о расположении позиции украинских защитников.
Не получив необходимых данных, оккупанты вывели мужчину на территорию приусадебного участка, повалили на землю и начали избивать его.
Затем обвиняемый ударил прикладом автомата потерпевшего по голове, а второй военнослужащий РФ выстрелил ему в ногу из огнестрельного автоматического оружия.
Фото: Офис генпрокурора
За это российский солдат признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Приговором Черниговского районного суда Черниговской области он приговорен к 12 годам лишения свободы.
Пока приговор не вступил в законную силу.
- Кроме того, 4 сентября российскому военному, который заставлял употреблять алкоголь и насиловал девушек на оккупированной части Херсонской области, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
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