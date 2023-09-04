В Черниговской области к 12 годам тюрьмы приговорили оккупанта, который пытал местного для получения данных о ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

Отмечается, что 14 марта 2022 года во время временной оккупации населенного пункта двое российских военнослужащих незаконно задержали местного жителя. Они применяли к нему физическое насилие, чтобы узнать информацию о расположении позиции украинских защитников.



Не получив необходимых данных, оккупанты вывели мужчину на территорию приусадебного участка, повалили на землю и начали избивать его.



Затем обвиняемый ударил прикладом автомата потерпевшего по голове, а второй военнослужащий РФ выстрелил ему в ногу из огнестрельного автоматического оружия.

Фото: Офис генпрокурора

За это российский солдат признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Приговором Черниговского районного суда Черниговской области он приговорен к 12 годам лишения свободы.



Пока приговор не вступил в законную силу.