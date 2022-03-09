В Черниговской области идут бои, оккупанты отстреливают своих

Об этом информирует оперативное командование "Север", передает Еспресо.TV.

Ситуация находится под контролем ВСУ и силовиков, защищающих Черниговщину от захватчиков.

"Оккупанты прибегают в панике к зверским методам - обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков. Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые поражения по своим же войскам, которые скованы ближним боем подразделениями наших ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на днях защитникам Черниговской области удалось уничтожить передовой пункт управления оккупантов и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем существенно выбили его из колеи и сломали план наступления.