В Черниговской области идут бои, оккупанты отстреливают своих
В Черниговской области продолжаются бои, там оккупантов окружили украинские военные, и, чтобы как-то выйти из окружения, они стреляют по своим же войскам
Об этом информирует оперативное командование "Север", передает Еспресо.TV.
Ситуация находится под контролем ВСУ и силовиков, защищающих Черниговщину от захватчиков.
"Оккупанты прибегают в панике к зверским методам - обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков. Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые поражения по своим же войскам, которые скованы ближним боем подразделениями наших ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на днях защитникам Черниговской области удалось уничтожить передовой пункт управления оккупантов и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем существенно выбили его из колеи и сломали план наступления.
- Напомним, в Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, оккупанты оставили на поле боя раненого.
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